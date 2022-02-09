Elazığ'da buzlu yolda kayan otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 2 yaralı

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Nursel ŞENGEZER/KARAKOÇAN (Elazığ), (DHA)ELAZIĞBingöl karayolunda, buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole devrildiği kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ElazığBingöl karayolunun Koçkar mevkisinde meydana geldi. Ahmet Şimşek yönetimindeki 23 BE 029 plakalı otomobil, buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde otomobilde bulunan Karakoçan İlçe Müftülüğü Şube Müdürü Bayram Yazar'ın kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan Karakoçan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hüseyin Ateş ile sürücü Ahmet Şimşek ve Şeref Akatay, ilk müdahalelerinin ardından Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi´ne kaldırıldı. Hüseyin Ateş de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ / Karakoçan Nursel ŞENGEZER

2022-02-09 20:42:47



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