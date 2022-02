5 ay önce kaybolan muhtarın ağabeyi: "Kardeşimin cansız bedenine kavuşmaya dahi razıyız"

Elazığ’da 5 ay önce kaybolan Kızılay Mahalle Muhtarı Muhammet Bahçeçi, yapılan tüm aramalara rağmen halen bulunamazken, ailesi cansız bedenlerine kavuşmaya dahi razı olduklarını belirtti.

Edinilen bilgiye göre, 18 Ekim gecesi 3 çocuk babası Muhammet Bahçeci, çocuklarının kaldığı merkeze bağlı Genefik köyüne arkadaşıyla birlikte geldi. Burada bir süre kalan Bahçeci, birlikte gittiği arkadaşına 'Beni al' diye mesaj attıktan sonra bir daha kendisine ulaşılamadı. Kendisinden haber alamayan ailesi, durumdan şüphelenince olayı emniyet ekiplerine bildirdi. Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, titizlikle yürütülen aramalara rağmen herhangi bir ize rastlamadı. Muhammet Bahçeci’nin ağabeyi Yaşar Bahçeci, kardeşinin bir an önce bulunmasını devlet büyüklerinden isterken, "Kardeşimi yeter ki bulsunlar cenazesine kavuşmaya dahi razıyım” dedi.



"Cenazesine dahi kavuşmaya razıyız"

Olay gecesi Mehmet diye bir arkadaşı ile çocuklarının köyüne gittiklerini belirten ağabey Yaşar Bahçeci, "Arkadaşı kardeşimi köye bıraktıktan sonra bir daha kendisini köyden alamadığını söyledi. Kendisiyle birlikte emniyete gittik bu ayın 18’inde 5’nci aya giriyor ama henüz kendisinden bir haber alamadık. Açık ve aleni olarak şüphelendiğimiz bir durum yok fakat arkadaşının ifadesi doğrultusunda götürüp bıraktığı yerde belli bir daha bırakıldığı köyden çıkmadığı da belli. Bu ne derece doğru ya da ne derece kesin bilgi bilemiyorum fakat ortada bir iddia var kardeşimin kaybolduğu yer var ama 4 aydır ortada olmayan da bir kardeşim var. Kimseden bir şüphem yok fakat durumlar ve şartlar ortada. Umutsuzluk ve çaresizlik insanı zor şartlara itiyor. Kabullenemeyeceğin şeyi dahi kabullenmek zorunda kalıyorsun. 4 aydır haber alamıyoruz. 3 tane çocuğu var her gün yolunu gözlüyorlar gözü yaşlı bir annesi var daha artık kardeşini, çevresini ve eşini dostunu saymıyorum. Herkes merak ediyor 4 ay bitmek üzere bırak kendisini bulmayı bir haber dahi yok. Artık öyle bir duruma geldik ki yeter ki kavuşalım cenazesine dahi kavuşmaya razıyız. İl Emniyet Müdürlüğü asayiş şube ekipleri üstlerine düşen görevi fazlasıyla yapıyorlar. Zaman zaman bilgi de veriyorlar. Buradan Emniyet Genel Müdürlüğü, İl Müdürlüğü Valilik olsun şehrin yetkili isimlerine sesleniyorum biran önce kardeşim bulunur inşallah. Olumlu ya da olumsuz ben kardeşime sarılmak istiyorum. Bunun içinde Allah rızası için kardeşimi bulsunlar. Olay süresi içerisinde maalesef her olayda olduğu gibi bilgi kirlilikleri ortaya çıktı. Ben buradan herkesten rica ediyorum. Allah rızası için sadece bilgisi olan konuşsun bilgisi olmayan adam konuşmasın” ifadelerini kullandı.

