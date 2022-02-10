Elazığ’da 8 ayaklı kuzuyu görenler gözlerine inanamadı

Elazığ’ın Keban ilçesinde sağ doğup daha sonra telef olan 8 ayaklı kuzu görenleri şaşırttı.

Keban ilçesine bağlı Denizli köyünde hayvancılık yapan Rıfat Özdemir'e ait koyunlardan biri doğum yaptı. 8 ayaklı doğan kuzuyu gören köylüler büyük şaşkınlık yaşadı. Kuzunun doğduğunda sağ olduğu ancak doğumundan kısa süre sonra telef olduğu öğrenildi. Hayvanın sahibi Özdemir, hayatında ilk defa böyle bir durumla karşılaştığını belirtti.

Telef olan 8 ayaklı kuzu daha sonra sahibi tarafından gömüldü.

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