Elazığspor, Karaman’a 20 futbolcuyla gitti

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TFF 3. Lig 1. Grup 22. haftasında Karaman Belediyespor’la deplasmanda karşılaşacak olan Elazığspor, bu maç için 20 futbolcuyla Karaman’a gitti.

Elazığspor, TFF 3. Lig 1. Grup 22. haftasında Karaman Belediyespor’la deplasmanda karşılaşacak. Zorlu maçın hazırlıklarının Elazığ etabını tamamlayarak Karaman’a kendi özel otobüsüyle giden Elazığspor kafilesinde teknik direktör Cafer Aydın’ın takdiriyle 20 futbolcu yer aldı. Kadroda yer alan isimler şöyle:

"Yiğitcan Erdoğan, Hakan Canbazoğlu, Yüksel Kayaalp, Muhammet Çelik, Emre Akgün, Yağızcan Erdem, Mesut Saray, Cafer Tosun, Muhammed Düzgüner, Ahmet Ormanoğlu, İzzet Topatar, Hakkı İsmet Şimşek, Yunus Emre Özcan, Ömer Faruk Sezgin, M. Ensar Çavuşoğlu, A. Ertuğrul Öztürk, Fırat Ergün, Hasan Ekici, Eray Berk Yıldız, İbrahim Akdaş."

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