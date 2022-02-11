Elazığ Belediyesi Voleybol, Bağlar’a gidiyor

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Elazığ Belediyesi Voleybol, hafta sonu Bağlar Belediye deplasmanına gidecek.

Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Lig 15. Grup'un 13. haftasında Elazığ Belediyesi Voleybol, Bağlar Belediye ile deplasmanda karşılaşacak. Geçtiğimiz hafta evinde Mardin Gençlik’i 30’la geçen mavibeyazlı ekip, Diyarbakır ekibi karşısında da galibiyet hedefliyor. 13 Şubat Pazar günü saat 13.00’te başlayacak olan Bağlar Belediye Elazığ Belediyesi Voleybol maçına Bağlar İlçe Spor Salonu ev sahipliği yapacak. Elazığ Belediyesi Voleybol bu maç öncesi 26 puanla 2. basamakta yer alırken, Bağlar Belediye 20 puanla 3. durumda.

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