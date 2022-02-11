Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde üç amca çocuğu ‘Kanlı Noel’ olayları olarak bilinen 1963 yılında EOKA terör örgütü tarafından şehit edilen FÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Necip İlhan, Ayşenur İlhan’ın Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) hakkındaki sözlerine tepki gösterdi.

21 Aralık 1963 tarihinde Kıbrıs’ta görev yapan Tabip Binbaşı Nihat İlhan’ın eşi ve 3 çocuğu “Kanlı Noel” olarak bilinen olaylarda Rum çetesi EOKA tarafından şehit edildi. Kıbrıslı Türkleri adadan silmek ve Enosis ülküsünü gerçekleştirmek için düzenlenen kanlı saldırılarda o dönemde Kıbrıs’ta bulunan askeri hastanenin yöneticiliğini yapan ve o zaman binbaşı rütbesinde olan emekli Tabip Tuğgeneral Nihat İlhan’ın küvette kurşuna dizilen üç çocuğu ve eşiyle birlikte yüzlerce masum sivil de katledildi. Bu olay tarihe 'Kanlı Noel' olarak geçti.

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