Uyuşturucudan gözaltına alınan 4 şüpheli adliyede (2)

17 yıldır bebek istiyordu! Aynı gün iki şey öğrendi!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



3 TUTUKLAMA

Elazığ'da, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A., H.A. ve F.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, A.O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ, (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2022-02-11 16:19:39



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.