Yabancı uyruklu 2 kişiyi dövüp telefonlarını gasbeden şüpheli yakalandı (2)

17 yıldır bebek istiyordu! Aynı gün iki şey öğrendi!

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TUTUKLANDI

Elazığ'da, yabancı uyruklu 2 kişiyi döverek, cep telefonlarını da gasbeden M.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ, (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2022-02-11 16:20:25



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