Elazığ’da rögar kapağı çalan şüpheli tutuklandı

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Elazığ’da rögar kapağı çalan ve polis ekipleri tarafından yakalandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şehir merkezinde bir sokaktan rögar kapağının çalındığı bilgisini aldı. Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, şüphelinin Ö.B. olduğunu tespit etti. Şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan ev aramasında Ö.B.'nin çaldığı rögar kapağı da bulundu. İl Emniyet Müdürlüğünde ifadesi tamamlanan zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkeme karşısına çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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