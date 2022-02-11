Elazığ’daki uyuşturucu operasyonlarında 3 tutuklama

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Elazığ’da polis ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan 2 farklı çalışmada gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 4 şüphelinden 3’ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde satışı yapan torbacılara yönelik operasyon düzenledi. Yapılan çalışmalarda H.A. (44) ve F.E. (39) yakalandı. Yine çalışmalar kapsamında 2 şüphelinin üzerini arayan ekipler, şüpheli M.A. ve A.O.’nun üzerinde 1 adet ruhsatsız tabanca ve 335 gram metamfetamin ele geçirdi. Gözaltına alınan zanlılardan M.A.’nın uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan cezaevinde yattığı ve firari olduğu tespit edildi. 4 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkeme karşısına çıkartılan şüphelilerden M.A., H.A. ve F.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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