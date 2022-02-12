Makas atarak ilerledi, hem kendi hem de başkalarının canını tehlikeye attı

Elazığ’da trafikte makas atarak ilerleyen otomobil, hem kendi hem de başkalarının hayatını tehlikeye attı, o anlar bir otomobilin kamerasına yansıdı.

Olay, Elazığ Bingöl karayolu Yazıkonak yolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoğun trafikte makas atarak ilerleyen otomobil, başka bir otomobilin kamerasına yansıdı. Plakası ve kimliği henüz belli olmayan sürücünün, yoğun trafikte makas atarak seyrettiği, bir ara en sağ şeritten en sol şeride kontrolsüz bir şekilde geçtiği görüldü.

Kendinin ve diğer sürücülerin canını hiçe sayan sürücü, bir süre sonra gözden kayboldu.

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