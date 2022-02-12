Elazığ’da başkasının yerine SRC sınavına giren 3 joker yakalandı

17 yıldır bebek istiyordu! Aynı gün iki şey öğrendi!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Elazığ’ın Maden ilçesinde SRC sınavına başkalarının yerine giren 3 joker, polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Maden İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından, bugün Asım Sürücü Ortaokulunda başkalarının yerine SRC sınavına giren S.Y., A.Y., ve S.T. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin, Maden İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifadelerinin devam ettiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.