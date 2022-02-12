Elazığ OSB’de Başkan Öztürk güven tazeledi

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Elazığ’da Organize Sanayi Bölgesi Başkanlık seçiminde mevcut başkan Suat Öztürk 115 oy alarak güven tazeledi.

Elazığ Organize Sanayi Bölgesinde başkanlık seçimi gerçekleştirildi. 2 adayın olduğu seçimlerde Suat Öztürk 115 üyenin oyunu alarak güven tazeledi.

Yeniden seçilen Başkan Öztürk, oy kullanan üyelere teşekkür ederek çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini söyledi.

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