BAL: Fırat Üniversitesi: 1 - Çınar Belediyespor: 0

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Bölgesel Amatör Lig 1. Bölge 3. Grup’un 11. haftası’nda Fırat Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü, evinde konuk ettiği Çınar Belediyespor’u 10 yenerek liderliğini sürdürdü.

Fırat Üniversitesi GSK, Bölgesel Amatör Lig 1. Bölge 3. Grup’un 11. haftası’nda Çınar Belediyespor’u konuk etti. Gençlik Merkezi Sentetik Saha’da oynanan maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda daha etkili olan bordobeyazlılar, aradığı golü 82. dakikada buldu. Ceza yayı üzerinde kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Okan Destegül, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı ve takımını öne geçirdi. Kalan sürede başka gol olmayınca Fırat Üniversitesi GSK, 3 puanı hanesine yazdırdı. Puanını 25’e yükselterek liderliğini sürdüren bordobeyazlılar, 12. haftada Dersimspor’la deplasmanda karşılaşacak.

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