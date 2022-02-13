Voleybol 2. Lig: Bağlar Belediyespor: 1 - Elazığ Belediyesi Voleybol: 3

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Elazığ Belediyesi Voleybol, deplasmanda karşılaştığı Diyarbakır ekibi Bağlar Belediye’yi 31 mağlup etti.

Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Lig 15. Grup 13. haftasında Elazığ Belediyesi Voleybol, Bağlar Belediye ile deplasmanda karşılaştı. PlayOff’u garantileyen Elazığ ekibi, Diyarbakır temsilcisi ile Bağlar Spor Salonu’nda kozlarını paylaştı. Mücadeleye iyi başlayan ev sahibi takım ilk seti 2522 kazandı. Sonraki setlerde oyun üstünlüğünü eline alan Elazığ Belediyesi Voleybol, ikinci seti 2516, üçüncü seti 2519 ve son seti 2516 alarak parkeden 31’lik galibiyetle ayrıldı.

Puanını 29’a yükselten Elazığ Belediyesi Voleybol, normal sezonun son hafta maçında Mardin ekibi Mezopotamya ile karşı karşıya gelecek.

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