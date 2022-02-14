Gençler voleybolda şampiyonlar belli oldu

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Elazığ'da 6 takım, 75 sporcunun katıldığı okul sporları gençler voleybol müsabakaları tamamlandı.

Elazığ'da 911 Şubatta Çok Amaçlı Spor Merkezi spor salonunda gerçekleştirilen okul sporları gençler voleybol müsabakaları 6 takım 75 sporcunun katılımıyla sona erdi. Müsabakalar sonucunda genç kızlarda Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu şampiyon olurken, Elazığ Ortaokulu ikinci, Atatürk Ortaokulu üçüncü ve Şehit Coşkun Özcan Ortaokulu dördüncü oldu.

Genç erkeklerde ise şampiyonluğa Yıldızbağları Ortaokulu ulaşırken, Barbaros Hayrettin Paşa Ortaokulu ikinci oldu.

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