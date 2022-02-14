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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ Belediyesi işitme engelliler futbol takımı, Türkiye finallerinde

İHA

Elazığ Belediyesi işitme engelliler futbol takımı, Türkiye finallerinde

Samsun’da grup maçlarına çıkan Elazığ Belediyesi işitme engelliler futbol takımı, 7 puanla 6. grubu şampiyon olarak tamamladı.
Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonunun 2022 yılı faaliyet programında yer alan 20212022 sezonu İşitme Engelliler Futbol Süper Lig müsabakaları tamamlandı. Toplam 6 ilde eş zamanlı oynanan grup müsabakalarında 24 takım mücadele etti. Geçtiğimiz yıl Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın talimatıyla faaliyetlerine tekrar start veren Elazığ Belediyesi işitme engelliler futbol takımı, Süper Lig müsabakalarında 6. grupta yer aldı. Bordobeyazlı takım Samsun’da oynadığı 3 karşılaşmada 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.
Elazığ Belediyesi işitme engelliler futbol takımı 6. grupta oynadığı ilk maçta Kırşehir İşitme Engelliler Spor Kulübünü 50, ikinci maçında ise Sivas işitme engelliler futbol takımını 72 mağlup etti. Elazığ ekibi son maçında ise Trabzon Ortahisar Belediye İşitme Engelliler Spor Kulübü ile 33 berabere kalarak topladığı 7 puanla grubunu lider tamamladı. Bordobeyazlı takım, 713 Mart tarihleri arasında Mersin’de düzenlenecek İşitme Engelliler Süper Lig Türkiye finallerinde mücadele edecek.

"Takımımızı tebrik ediyorum"
Elazığ Belediyesi işitme engelliler futbol takımını grup maçlarında elde ettiği başarıdan dolayı kutlayan Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Elazığ Belediyesi olarak geçtiğimiz yıl içerisinde faaliyetlerini tekrardan aktif hale getirdiğimiz işitme engelliler futbol takımımız başarılarına bir yenisini daha ekledi. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren takımız 1113 Şubat tarihleri arasında Samsun’da oynanan İşitme Engelliler Futbol Süper Lig müsabakalarında grubunu lider tamamlayarak Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı. Futbolcularımız, teknik heyetimiz ve yöneticilerimizi tebrik ediyor, 713 Mart tarihlerinde Mersin’de oynanacak olan Türkiye Finallerinde takımımıza başarılar diliyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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