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AK Parti'li Ağar: "Demokrat Parti çizgisi en güçlü şekilde kendisine AK Parti’de yer bulmuştur"

İHA

AK Parti'li Ağar: "Demokrat Parti çizgisi en güçlü şekilde kendisine AK Parti’de yer bulmuştur"

AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, “Demokrat Parti geleneği, Türkiye’nin kalkınmasına öncelik veren bir gelenek inşa etmiş ve büyük projelere imza atmıştır. Demokrat Parti geleneği, çizgisi nedeniyle demokrasi dışı müdahalelere maruz kalmış, her defasında milletimizin teveccühüyle siyasi mücadelesini sürdürmüştür. Gelinen noktada Demokrat Parti çizgisi en güçlü şekilde kendisine AK Parti’de yer bulmuştur” dedi.
Demokrat Parti geleneği çizgisinde olduğu iddiasıyla siyasete yön vermeye çalışan kesimlerin beyhude bir çaba içerisinde olduğunu belirten AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, "Milletimizin feraseti, Demokrat Parti geleneğinin bu noktada istismar edilmesine müsaade etmeyecektir. Demokrat Parti geleneğinin ‘Yeter söz milletindir’ anlayışı çerçevesinde Türkiye’de toplumsal uzlaşmayı tesis ettiğini, bir yandan toplumun geleneksel değerlerine sahip çıkarken diğer yandan toplumu modern ve ileri bir noktaya taşıyan yönetim çizgisini ortaya koyuyor. Demokrat Parti çizgisinde her zaman samimiyet, inanç ve millete hizmet edebilmenin heyecanı olmuştur. Din ve vicdan özgürlüğünün korunmasını önemseyen Demokrat Parti geleneği, Türkiye’nin kalkınmasına öncelik veren bir gelenek inşa etmiş ve büyük projelere imza atmıştır. Demokrat Parti geleneği, çizgisi nedeniyle demokrasi dışı müdahalelere maruz kalmış, her defasında milletimizin teveccühüyle siyasi mücadelesini sürdürmüştür. Gelinen noktada Demokrat Parti çizgisi en güçlü şekilde kendisine AK Parti’de yer bulmuştur" diye konuştu.

"AK Parti milletimizin derin şuurunda yer edinmiş, beka davasını kuşanmış bir partidir"
AK Parti'nin, milletin derin şuurunda yer edinmiş beka davasını kuşanmış, Türkiye’nin bütünlüğünün ve terörle mücadelesinin öncü gücü olduğunu aktaran Ağar, "Kıbrıs’tan Karabağ’a, Doğu Akdeniz’den Libya’ya kadar Türk milletinin hak ve menfaatlerine cesaretle sahip çıkmıştır. Bugün emniyetimiz, jandarmamız ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz vatandaşlarımızla bütünleşerek devletimizi kast eden, milletimizi katleden teröre karşı hukuk düzeni içinde mücadele ediyorsa bu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’nin ortaya koyduğu güçlü irade sayesindedir. Büyüyen ve güçlenen Türkiye’ye ve Demokrat Parti geleneği çizgisinde izlenen milli politikalara karşı siyasette suni birleşmeler marifetiyle ön alma çabaları beyhudedir. Milletimizin feraseti, Demokrat Parti geleneğinin bu noktada istismar edilmesine müsaade etmeyecektir" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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