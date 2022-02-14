Elazığspor’da Cafer Aydın ile yollar ayrıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Elazığspor'da üst üste alınan başarısız sonuçların ardından Teknik Direktör Cafer Aydın ve ekibiyle yollar ayrıldı.

Son olarak TFF 3. Lig 1. Grup’un 22. haftası’nda deplasmanda karşılaştığı Karaman Belediyespor’a yenilen ve ateş hattından çıkamayan Elazığspor’da, eleştiri oklarının hedefi olan Teknik Direktör Cafer Aydın ile yollar ayrıldı. Akşam saatlerinde yönetim kuruluyla toplantı yapan Aydın ile yolların ayrılması kararı verildi.

Bordobeyazlı ekibin yeni hocasını kısa sürede açıklaması bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.