Elazığ SYSK, 1 sayı farkla yenildi

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Elazığ Sosyal Yardımlaşma SK, Kadınlar Hentbol 1. Ligi'nin 12. haftasında deplasmanda karşılaştığı Aksaray Belediye’ye 2423 yenildi.

Türkiye Kadınlar Hentbol 1. Lig A Grubu 12. hafta maçında Elazığ Sosyal Yardımlaşma SK, deplasmanda Aksaray Belediye ile karşı karşıya geldi. Aksaray Spor Salonu'nda oynanan ve kıran kırana geçen maçın ilk yarısı 1212’lik eşitlikle tamamlandı. İkinci devrede de kıyasıya mücadelenin yaşandığı maç ev sahibi takımın 2423’lük galibiyetiyle sona erdi. Bu sonucun ardından Elazığ SYSK 15 puanda kaldı ve puantajda 4. basamağa geriledi. Elazığ ekibi 13. hafta maçında Gaziantep Oğuzeli Halk Eğitim Merkezi SK’yi ağırlayacak.

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