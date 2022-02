İl Sağlık Müdürü Polat: “Bağımlılık, her geçen gün artan bir hız ve çeşitlilik ile her yaştan insanımızı tehdit etmeye devam etmektedir”

Sağlıklı hayat merkezlerinin bağımlılıkla mücadelede en önemli birimler haline geldiğini belirten İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat, “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de en önemli toplumsal sorunlardan biri haline gelen bağımlılık, her geçen gün artan bir hız ve çeşitlilik ile her yaştan insanımızı tehdit etmeye devam etmektedir” dedi.

Elazığ İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat, ‘Bağımlılıkla Mücadele’ konusunda bilgilendirmelerde bulundu. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de bağımlılığın yüksek seviyelere ulaştığını, buna karşın Sağlıklı Hayat Merkezleri ile ciddi hizmetler verdiklerini kaydeden Prof. Dr. Cahit Polat, genç yaştakiler başta olmak üzere tüm vatandaşları bu konuda duyarlı olmaya ve bağımlılıkla mücadeleye destek vermeye davet etti.



“Amacımız, bağımlılıkla mücadelede hızlı, etkin, planlı ve koordineli bir şekilde ortak hareket etmektir”

Genç neslin önleyici ve koruyucu hizmetlerle desteklenmesinin önemine vurgu yapan Prof. Dr. Polat, “Bağımlılık denilince aklımıza tütün, alkol ve uyuşturucu maddeler gelmektedir. Oysa teknolojik bağımlılık olarak bildiğimiz telefon, internet ve benzeri ortamın bilinçsizce kullanımı, yetersiz fiziksel aktivite, sağlıksız beslenme, görme ve işitme, kasiskelet problemleri, depresyon, sinirlilik, öfke ve can sıkıntısı gibi birçok hastalık ve soruna yol açmaktadır. Uyuşturucu ile mücadelede temel amacımız, uyuşturucu maddeyle hiç tanışmamış kişilerin korunmasıdır. Gençlerin korunması için madde kullanımı ve bağımlılığı ile ilgili ailelerin ve gençlerin konuyla ilgili eğitim almalarının ve bilinçlenmelerinin sağlanması gerekmektedir. Bunun için bağımlılıkla mücadele kararlı ve topyekun bir çalışma gerektirmektedir. İlimizde bağımlılıkla mücadelede etkin rol almakta olan tüm paydaş kurumlarımız ile yıl içerisinde yaptığımız periyodik toplantılarla durum değerlendirmesi yapmakta ve alınan sonuçları değerlendirmekteyiz. Amacımız bağımlılıkla mücadelede hızlı, etkin, planlı ve koordineli bir şekilde ortak hareket etmektir” şeklinde konuştu.

Bağımlılıkla mücadelede ‘Sağlıklı Hayat Merkezleri’nin ciddi hizmetler verdiğini ifade eden Prof. Dr. Polat, “Uyuşturucu madde kullanan kişilerin danışmanlık, arınma, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması, tedavilerinin sağlanması ve bireylerin sosyal hayata yeniden kazandırılması mücadelenin vazgeçilmez unsurlarıdır. Bu amaçlar doğrultusunda Sağlıklı Hayat Merkezleri diğer tüm sağlık aktiviteleri yanında bağımlılıkla mücadele her zamankinden daha aktif olarak yer almakta ve hizmet sunmaktadır. Bu kapsamda İl Sağlık Müdürlüğümüze bağlı olarak hizmet vermekte olan Şehit Mehmet Aygün ve Şehit Murat Harmanşa Sağlıklı Hayat Merkezlerimizde bağımlılıkla mücadele kapsamında hem önleyici hem de madde ve alkol bağımlısı olan kişi ve yakınlarına yönelik psikososyal danışmanlık hizmetleri verilmektedir. Bu merkezlerimizde Sağlık Bakanlığımızın oluşturduğu eylem planları çerçevesinde bilinçlendirme ve farkındalık oluşturmak yanında vatandaşlarımıza danışmanlık, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri veriyoruz. Bu kapsamda destek almak isteyen tüm vatandaşlarımız bağımlılıkla mücadele destek hattını arayarak veya bizzat Sağlıklı Hayat Merkezlerine giderek yardım alabilirler. Her türlü bağımlılıktan kurtulmak ve özgür bireyler olarak sağlıklı bir hayat sürdürmek bizim elimizdedir. Gençlerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızı bu konuda duyarlı olmaya ve bağımlılıkla mücadelemize destek vermeye davet ediyorum” diye konuştu.

