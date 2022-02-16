FÜ akademisyenlerinden başarı: Yüksek bütçeli 3 TÜBİTAK 1001 projesi kabul edildi

Fırat Üniversitesi (FÜ) öğretim üyeleri tarafından hazırlanan ve TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı’na sunulan 3 proje başvurusu, akademik değerlendirme sonucu başarılı bulunarak desteklenmesine karar verildi.

Yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik problemlerin çözümlenmesi için bilimsel esaslara uygun olan projeleri desteklemenin amaçlandığı 'TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı'na 2021 2. döneminde sunulan projelerin değerlendirme süreçleri tamamlandı. FÜ öğretim üyeleri tarafından hazırlanan 3 proje başvurusu, akademik değerlendirme sonucu başarılı bulunarak desteklenmesine karar verildi. Projelerle yaklaşık 2 milyon TL bütçenin FÜ’ye aktarılması sağlanacak. Kabul edilen bu projelerle 2021 yılında FÜ Öğretim Üyeleri yürütücülüğünde hazırlanan toplam 10 proje kabul edilmiş oldu. Bu projelerle yıllık bazda Fırat Üniversitesi en yüksek proje kabul değerine erişmiş oldu.

FÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, başarılarından dolayı başta proje yürütücüsü öğretim üyeleri olmak üzere proje ekiplerini tebrik etti. FÜ’nün araştırma üniversitesi olmasında kurum dışı destekli projelerin ve özellikle TÜBİTAK 1001 projelerinin büyük öneme sahip olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Göktaş, araştırma üniversiteleri arasında sürekli yer almak için proje sayılarının arttırılması amacıyla üniversitesi yönetimi olarak gerekli bütün çalışmaları yapacaklarını ve akademisyenlerimize bu yönde destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

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