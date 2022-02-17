Elazığ'da el yazması İncil ile yakalanan 2 kişiye gözaltı

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Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da jandarmanın düzenlediği operasyonda tarihi eser niteliğinde el yazması İncil ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, elinde tarihi eser niteliğinde el yazması İncil bulunan 2 kişiyi tespit etti. Belirlenen adreslere baskın yapan ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı ayrıca el yazması İncil ele geçirdi. 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2022-02-17 11:27:33



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