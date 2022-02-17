Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı, Başkan Şerifoğulları hemen faaliyete geçirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genel Merkezinde düzenlenen 'Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında' belediye başkanlarına 'Su tüketim bedelindeki KDV oranından yüzde 7 indirim yapın' açıklamasının ardından Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, kent genelinde sudaki KDV oranında yüzde 7 indirim yaptıklarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezinde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda AK Parti'li belediye başkanlarına seslendi. Salondaki belediye başkanlarının ayağa kalmasını isteyen Cumhurbaşkanı, "AK Partili belediyelere çağrıda bulunmak istiyorum. Su tarifelerinde biz ne ana muhalefetiz ne şuyuz, ne buyuz. En az KDV indirimi kadar şartları uygun olanlar bunun üzerinde indirim yaparak enflasyonla mücadelemize katkıda bulunmalıdır” ifadelerini kullandı. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları sosyal medya üzerinden kent genelinde su fiyatlarındaki KDV’yi yüzde 8’den yüzde 1’e indirdiklerini açıkladı.

Başkan Şerifoğulları sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı karar ile enflasyonla mücadele kapsamında Elazığ Belediyesi olarak su tüketim bedelindeki KDV oranını yüzde 8’den yüzde 1’e indirdik şehrimize hayırlı olsun" dedi.

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