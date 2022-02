Elazığ'da muhtarlara eğitim verildi

Elazığ'da hayata geçirilen 'Cana Can Verenler' Projesi kapsamında muhtarlara ve azalarına afet farkındalık ile ilk yardım eğitimi verildi.

Sağlık Çalışanları Hakları ve Güvenliği Derneği’nin İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü desteği ile yürüttüğü "Cana Can Verenler" Projesi kapsamında Baskil ilçesinde muhtarlara ve azalarına afet farkındalık ile ilk yardım eğitimi verildi. Şakir Benzeş Toplantı Salonunda düzenlenen eğitime, ilçe kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, dernek başkanı Tuncay Okçu, İl AFAD Eğitim Uzmanı Erdinç Kıvanç ve çok sayıda muhtar ile azası katıldı.





Kaymakam Mahmut Sami Yılmaz, "Afet gerçeği ile yaşamayı bilmemiz ve afetlere her an hazır olmamız gerekir. İlk yardım eğitiminin sağlayacağı bilgi ve becerinin çok önemli. Bu bilgilerle hayatın doğal akışının bir parçası olan afetler, kazalar ve diğer tehlikeler anında uygulanacak tedbirler sayesinde kazazede veya afetzedeleri hayata bağlama imkanı sağlayacaktır" dedi.



