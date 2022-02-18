Sahte hasta nakil aracıyla uyuşturucu sevkiyatı: 23 kilo esrar ele geçirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sahte hasta nakil aracıyla uyuşturucu sevkiyatı: 23 kilo esrar ele geçirildi

İHA

Sahte hasta nakil aracıyla uyuşturucu sevkiyatı: 23 kilo esrar ele geçirildi

Elazığ’da polisin şüphelenerek durduğu üzerinde ‘Diyaliz Merkezi Hasta Nakil Aracı’ yazan minibüste, 23 kilo 200 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent meydana gelebilecek her türlü uyuşturucu madde kullanımı, ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik olarak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında ekipler, Bingöl yolu polis uygulama noktasında üzerinde ‘Diyaliz Merkezi Hasta Nakil Aracı’ ibaresi bulunan ancak görünüş itibariyle şüpheli görülen bir minibüsü durdurdu. Araç içerisinde dedektör köpek Nina ve narkotik birimleri tarafından arama yapıldı. Yapılan aramada araç içerisindeki bir valizde 49 parça halinde toplam 23 kilo 660 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.
Konu ile ilgili olarak araçta bulunan E.B. ve N.B., ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Önce alışveriş yaptılar, sonra denetlediler
YEREL HABERLER Önce alışveriş yaptılar, sonra denetlediler
Futbolcunun 3 kez çapraz bağı koptu, uzmanlar 'Antrenman' detayına dikkat çekti
YEREL HABERLER Futbolcunun 3 kez çapraz bağı koptu, uzmanlar ...
Annesi ölen 'Rıfkı'yı' ev ortamında biberonla besliyorlar
YEREL HABERLER Annesi ölen 'Rıfkı'yı' ev ortamında biberonla ...
Elazığ'da muhtarlara eğitim verildi
YEREL HABERLER Elazığ'da muhtarlara eğitim verildi
Elazığ’da otomobil ters döndü: 1 yaralı
YEREL HABERLER Elazığ’da otomobil ters döndü: 1 yaralı
Elazığspor’a Levent Eriş’ten kötü haber
YEREL HABERLER Elazığspor’a Levent Eriş’ten kötü haber
Elazığ’da otomobil bariyerlere çarparak takla attı: 6 yaralı
YEREL HABERLER Elazığ’da otomobil bariyerlere çarparak takla attı: 6 ...
Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde gastroenteroloji uzmanı göreve başladı
YEREL HABERLER Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde ...
Elazığ’da 3 yılda 124 bin 334 kilogram atık yağ ekonomiye kazandırıldı
YEREL HABERLER Elazığ’da 3 yılda 124 bin 334 kilogram atık yağ ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı, Başkan Şerifoğulları hemen faaliyete geçirdi
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı, Başkan Şerifoğulları ...
Elazığspor - 1954 Kelkit Belediyespor maçı hakemleri açıklandı
YEREL HABERLER Elazığspor - 1954 Kelkit Belediyespor maçı hakemleri ...
Elazığ’da ‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ Projesi
YEREL HABERLER Elazığ’da ‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ Projesi
Elazığspor, maç biletlerini 1 lira yaptı
YEREL HABERLER Elazığspor, maç biletlerini 1 lira yaptı
Dalmış Beauty’den kalıcı makyaj önerisi
YEREL HABERLER Dalmış Beauty’den kalıcı makyaj önerisi
Elazığ'da el yazması İncil ile yakalanan 2 kişiye gözaltı
YEREL HABERLER Elazığ'da el yazması İncil ile yakalanan 2 kişiye ...
Elazığspor’da Selim Enes sezonu kapattı
YEREL HABERLER Elazığspor’da Selim Enes sezonu kapattı
Obeziteye bağlı ölümler sigara nedenli ölümleri geride bıraktı
YEREL HABERLER Obeziteye bağlı ölümler sigara nedenli ölümleri ...
Bu çayın tiryakisi bir başka Elazığ'da 'Maviş' isimli muhabbet kuşu her gün sahibi ile birlikte çay içiyor Çay tiryakisi 'Maviş'in tutkusu görenlerin yüzünde tebessüm oluşturuyor
YEREL HABERLER Bu çayın tiryakisi bir başka Elazığ'da 'Maviş' isimli ...
Toplum Sağlığı Merkezinde çıkan yangın paniğe neden oldu
YEREL HABERLER Toplum Sağlığı Merkezinde çıkan yangın paniğe neden ...
Elazığ’da el yazması İncil ele geçirildi
YEREL HABERLER Elazığ’da el yazması İncil ele geçirildi
Elazığspor’da 1954 Kelkit Belediyespor hazırlıkları sürüyor
YEREL HABERLER Elazığspor’da 1954 Kelkit Belediyespor hazırlıkları ...
FÜ akademisyenlerinden başarı: Yüksek bütçeli 3 TÜBİTAK 1001 projesi kabul edildi
YEREL HABERLER FÜ akademisyenlerinden başarı: Yüksek bütçeli 3 ...
İl Sağlık Müdürü Polat: “Bağımlılık, her geçen gün artan bir hız ve çeşitlilik ile her yaştan insanımızı tehdit etmeye devam etmektedir”
YEREL HABERLER İl Sağlık Müdürü Polat: “Bağımlılık, her geçen gün ...
Hemşire, yazdığı şiir kitaplarının geliri ile hastanedeki çocuklara oyuncak aldı
YEREL HABERLER Hemşire, yazdığı şiir kitaplarının geliri ile ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.