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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çocuklarda sağlıklı beslenme ve spor konferansı

İHA

Çocuklarda sağlıklı beslenme ve spor konferansı

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Elazığ Cimnastik Atölyesinin birlikte düzenlediği 315 yaş arası sporcu öğrencilere yönelik 'Çocuklarda Sağlıklı Beslenme ve Spor, Çocuk Akran İlişkisi ile Ebeveyn Çocuk İlişkisi' konferansı gerçekleştirildi.
Nurettin Ardıçoğlu Kültür ve Kongre Merkezinde 'Çocuklarda Sağlıklı Beslenme ve Spor, Çocuk Akran İlişkisi ile Ebeveyn Çocuk İlişkisi' üzerine yapılan konferansta sosyolog Ayşe Aslan Şekerci, gençlik çalışanı Ferhat Kerem Çiçek, diyetisyen Aliye Gür Orman konuşma gerçekleştirdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programda, sporla uğraşan 315 yaş çocuklara yönelik beslenme, çocuk akran ilişkisi ve spor konularında bilgi verildi.
Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren burada yaptığı konuşmada, "Çocuklarımızı önemsiyoruz, geleceğimizi ekrana bağımlı bir gençlik olmaması için sizlerin öncülüğünde çocuklarımız daha sosyal, daha dış dünyayla iletişim halinde ve akranları ile sohbet içerisinde olmasını sağlamalıyız. Çocuklarımızın, gençlerimizin genellikle okul programları yoğun oluyor, bu sebeple çocuklarımızın gençlerimizin sanat, spor ve sosyal faaliyetlerinde azda olsa sekteye uğruyor. Biz ebeveyn olan sizlere şunu öneriyoruz bu sene içerisinde okullarımızda öğrencimizi bilimsel testler ile yetenek taramasına dahil ediyoruz, kendi yeteneklerine göre spor branşlarına yerleştirilecekler. Gençlerimizi gençlik merkezlerimize ve spor tesislerimize davet ediyoruz. Gençlik merkezlerimizde akranları buluşuyor onlar ile akıl ve zeka oyunları, müzikler ve halk oyunları ile kaynaşıyorlar. Spor tesislerimizde antrenörlerimizin eşliğinde spor ile fiziksel gelişimleri için önemli adımlar atıyor, kazanma, kaybetme ve paylaşma duygularını kazanıyorlar. Konferans gerçekleştirilmesinde büyük emeği olan Cimnastik atölyesini değerli hocalarına, birbirinden değerli konuşmacılarımıza, gençlik liderlerimize ve siz değerli ailelerimize teşekkür ediyorum" dedi.

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