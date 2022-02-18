Hasta nakil minibüsündeki 23 kilo esrarı 'Nina' buldu

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Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, polisin durdurduğu hasta nakil minibüsünde narkotik köpek 'Nina' ile yapılan aramada, valiz içinde 23 kilo 660 gram kubar esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ElazığBingöl yolu uygulama noktasında, 'Diyaliz merkezi hasta nakil aracı' yazılı minibüsü şüphe üzerine durdurdu. Narkotik köpek 'Nina'nın içindeki valize tepki vermesi üzerine yapılan kontrolde, 49 parça halinde toplam 23 kilo 660 gram kubar esrar ele geçirildi. Araçta bulunan E.B. ve N.B., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası 2 şüpheli, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak'tan adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2022-02-18 13:37:40



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