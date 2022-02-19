TFF 3. Lig: Elazığspor: 1 - 1954 Kelkit Belediyespor: 2

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TFF 3. Lig 1. Grup'un 23. haftasında Elazığspor, sahasında 1954 Kelkit Belediyespor’a 21 mağlup oldu.



Stat: Doğukent

Hakemler: Burak Yücetağ xx, Tolga Dede xx, Sinan Günaydın xx

Elazığspor: Hakan Canbazoğlu xx, Yüksel Kayaalp xx, Yiğitcan Erdoğan xx, Mesut Saray xx, Feyzullah Şahin Güneş xx, Hasan Ekici xx (İbrahim dk. 86 ?), Zeki Korkmaz xx (Salih dk. 78 x), Yağızcan Erdem xxx, Emre Akgün xx, İzzet Topatar xx, Hakkı İsmet Şimşek xx

1954 Kelkit Belediyespor: Ogün Samet Nuhoğlu xx, Buğra Tayfur xx (Onur dk. 62 x), Hamza İpekci xx, Tufan Deniz Gelen xx, Hamit Bayraktar xxx, Erkan Bükülmez xx, Batuhan Eren xx, Adem Kaba xx (Yaser dk. 70 x), Doğukan Delimehmet xxx (Emre dk. 62 x), Köksal Ayaydın xx, Eyüphan Çinemre xx

Goller: Yağızcan (dk. 52) (Elazığspor), Doğukan (dk. 40), Hamit (dk. 84) (1954 Kelkit Belediyespor)

Kırmızı Kartlar: Hakan Canbazoğlu (dk. 85) (Elazığspor), Tufan Deniz Gelen (dk. 90+5) (1954 Kelkit Belediyespor)

Sarı kartlar: Mesut, Feyzullah (Elazığspor), Buğra, Hamza, Erkan, Hamit, Ogün (1954 Kelkit Belediyespor)

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