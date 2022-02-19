Elazığ Hazarbaba Kayak merkezinde vatandaşlar doyasıya eğlendi

Elazığ'da göl manzarasıyla ayrı bir görsel şölen sunan Hazarbaba Kayak Merkezi’nde düzenlenen 'Hazarfest Festival'inde vatandaşlar doyasıya eğlendi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde turizmin gözde mekanlarından olan Elazığ'ın Sivrice ilçesinde bulunan göl manzaralı Hazarbaba Kayak Merkezinde valilik koordinesinde Hazarfest Festivali düzenlendi. Hem hafta sonu hem de festivalden dolayı kayak merkezine akın eden vatandaşlar, kayak, piknik ve festival alanında konser etkinliği ile halay çekerek doyasıya eğlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.