Kayıp eski muhtar soruşturmasında cinayet şüphesiyle 13 gözaltı

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Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da 5 ay önce kaybolan eski muhtar Muhammet Bahçeçi'nin (41) öldürüldüğünü değerlendiren polis ekipleri, 13 şüpheliyi gözaltına aldı.

Eski Kızılay Mahallesi muhtarı, 3 çocuk babası Muhammet Bahçeci, iddiaya göre arkadaşıyla birlikte geçen 18 Ekim'de merkeze bağlı Genefik köyüne geldi. Burada bir süre kalan Bahçeci, birlikte gittiği arkadaşına, 'Beni al' diyerek mesaj attıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Ailesinin 'kayıp' ihbarının ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, cinayet şüphesiyle teknik ve fiziki takip başlattı. Çalışmanın ardından sabah saatlerinde 13 şüpheli, polisin operasyonu ile gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2022-02-20 11:50:47



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