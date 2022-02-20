Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Elazığ’da otomobil ile motosikletin çarpışmasını sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Mustafapaşa Mahallesi Fikret Memişoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 ACC 397 plakalı otomobil ile plakası henüz belirlenemeyen motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalelerin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.

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