Elazığ Basketbol, tur kapısını araladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi PlayOff ilk maçında Elazığ Basketbol Kulübü, deplasmanda karşılaştığı Giresun Belediye’yi 7861 mağlup ederek, büyük avantaj kaptı.

Türkiye Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi A Grubu’nu namağlup lider tamamlayan ve playoff turunda Giresun Belediye ile eşleşen Elazığ Basketbol Kulübü, rakibiyle deplasmanda oynadığı ilk maçı farklı kazandı. Giresun 19 Eylül Stadı’nda oynanan maçta baştan sona etkili olan Elazığ ekibi ilk periyodu 2114, ikinci periyodu 4435, üçüncü periyodu 5645 ve maçı 7861 kazandı. PlayOff rövanş karşılaşması 27 Şubat Pazar günü Elazığ’da oynanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.