Penaltıyı kurtarması yetmedi, falso alan top ağlarla buluştu

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Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Ligi’nde oynanan Şekerspor Beyhan Belediyespor maçında futbol sahalarında ender görülen bir gol atıldı. Penaltıda kalecinin kurtarışı sonrasında falso alan top ağlarla buluştu.

Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Ligi’nde oynanan Elazığ Şekerspor Beyhan Belediyespor maçında atılan penaltı golü futbol sahalarında nadir rastlanan cinsten. Kalecinin kurtarışı sonrası falso alan top ağlarla buluştu ve bu görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı.

Futbol sahalarında nadir görülen gol, sosyal medyada beğeni rekorları kırdı.

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