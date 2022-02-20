Fırat Üniversitesi, 5 golle kazandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BAL 1. Bölge 3. Grup’un 12. haftasında Fırat Üniversitesi, deplasmanda Dersimspor’u 50 mağlup etti.

Bölgesel Amatör Lig 1. Bölge 3. Grup’un 12. haftasında Fırat Üniversitesi GSK, deplasmanda zirve yolundaki rakiplerinden Dersimspor’la karşılaştı. Tunceli Atatürk Stadı’nda seyircisiz oynanan maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. İkinci yarıda oyuna ağırlığını koyan Fırat Üniversitesi GSK, Coşkun Güner’in 54 ve 71. dakikalarda, Umutcan Gökdemir’in 75. dakikada, Muhammed Ali Polat’ın 78. dakikada ve Zindan Altın’ın 85. dakikada kaydettiği gollerle sahadan 50’lık galibiyetle ayrıldı. Puanını 28’e yükselterek grubunda liderliğini devam ettiren bordobeyazlılar, gelecek haftayı bay olarak geçecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.