Yolcu otobüsünde esrarla yakalanan 2 şüpheliye gözaltı

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Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da jandarmanın düzenlediği operasyonda 680 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisinin ardından harekete geçti. 2 şüphelinin bindiği yolcu otobüsü, takibe alındı. Yol kontrol noktasında durdurulan otobüste, şüphelilerin çantasında yapılan aramada 680 gram ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2022-02-21 10:20:04



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