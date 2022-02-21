Hentbol 1. Lig: Elazığ SYSK: 33 - Oğuzeli HEM: 21

İnterneti ikiye bölen görsel! Siz ne görüyorsunuz?

Korona bir ailenin kâbusu oldu: Şenay'dan da acı haber geldi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kadınlar Hentbol 1. Lig A Grubu’nun 13. haftasında Elazığ Sosyal Yardımlaşma SK, evinde karşılaştığı Oğuzeli Halk Eğitim Merkezi'ni farklı yendi.

Türkiye Kadınlar Hentbol 1. Lig A Grubu 13. hafta maçında Elazığ SYSK, evinde Gaziantep Oğuzeli HEM ile karşı karşıya geldi. Yakup Kılıç Spor Salonu’nda oynanan maçta baştan sona etkili olan Elazığ SYSK, devreye 1610’luk üstünlükle girdi. İkinci yarıda da etkili olan sarısiyahlılar parkeden 3321’lik farklı galibiyetle ayrıldı. Elazığ Sosyal Yardımlaşma SK’da Gizem Dilek kaydettiği 8 golle galibiyette başrol oynadı.

Puanını 17’ye yükselten Elazığ ekibi gelecek hafta deplasmanda lider Mersin Büyükşehir Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.