Dede ve torunların camideki renkli buluşması

Elazığ'da bu yıl 5’incisi düzenlenen ‘Haydi Çocuklar Camiye’ yarışmasının ödül töreni düzenlendi. 7’den 70’e her yaştan katılımcının olduğu tören, renkli anlara sahne oldu.



Elazığ’da Eğitim ve Çevre Derneği ile Server Yaşam Vakfı’nın gelenek haline getirdiği ‘Hadi Çocuklar Camiye’ projesinin 5’incisi düzenlendi. Türkiye’den yaklaşık 165 bin kişi katılım gösterdiği yarışma projesine Elazığ’dan da 667 kişi başvurdu. Namazlarını evde ve camide kıldıkları namazların vakit sayılarını toplayarak yarışmada çekiliş hakkı kazanan 130 yarışmacıya ödülleri, İl Müftüsü Selami Aydın ve ailelerinde de katılımıyla İmamı Azam Camii’nde düzenlenen törenle takdim edildi.

Görev yaptığı yurtdışındaki izlenimlerini aktaran İl Müftüsü Selami Aydın, “Yurtdışında görev yaptığı yıllarda Yahudiler, Hristiyanlar çocuklarının ellerinden tutarak kendi ibadet yerlerine kiliseye götürüyorlardı. Bu yaptığımız da bir kültürdür. Dini değerlerimizi çocuklara aktarmamız ve camilerimizde çocukların sayılarını artırmamız gerekiyor. Biz anne baba ve dedelere çok iş düşüyor. Bu anlamda, ‘Haydi Çocuklar Camiye’ Projesi, çok güzel bir projedir" dedi.

İl Müftüsü Aydın, ayrıcı her cumartesi günü İzzetpaşa Camisinde sabah namazlarına gelen çocuklara hediyeler vereceğini söyledi.



Proje hakkında bilgi veren ELÇED Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Osman Gür, “ Amacımız, 613 yaş arası çocuklara namaz kılmayı sevdirmek, sevgi, merhamet ve güven duygularını geliştirmektir. Haydi Çocuklar Camiye Projesi, 28 Ocak Cuma günü sabah namazı ile başlayıp, 4 Şubat Cuma günü yatsı namazı ile toplamda 8 gün sürdü. Çocuklar her namaz vaktinde namaz kılarak puan kazandı. Proje sonunda en çok puan kazananlar arasından kura ile yapılan çekilişte adı çıkan 130 çocuğa hediye çeki, başarı belgesi, madalya, kitap ve balon hediye edildi. İkram sonrası toplu fotoğraf çekimi yapılarak tören sona erdi” diye konuştu.

