Korona bir ailenin kâbusu oldu: Şenay'dan da acı haber geldi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Elazığ’da minibüsün çarptığı yaya yaralandı.

Kaza, Merkez İzzetpaşa Mahallesi Hozat Garajı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 M 0273 plakalı minibüs yoldan geçen yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle şahıs hafif yaralandı. Sürücünün haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ekipler, kazayla ilgili inceleme yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.