Elazığ’daki ambulans sayısı 64 oldu

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Sağlık Bakanlığı tarafından Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü’ne tahsis edilen bir ambulansla birlikte il genelindeki ambulans sayısı 64 oldu.

Sağlık Bakanlığı tarafından İl Sağlık Müdürlüğü’ne 2022 model tam donanımlı 1 adet 4x4 ambulans tahsis edildi. Palu 1 No' lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'na tahsis edilen son teknolojiye uyumlu ambulans, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat tarafından sürücülerine teslim edildi.

Envantere dahil edilen yeni ambulans ile Elazığ genelindeki toplam ambulans sayısı 64 oldu.

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