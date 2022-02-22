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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bahçe içerisindeki römorku çaldılar

İHA

Bahçe içerisindeki römorku çaldılar

Elazığ’da hırsızlar bahçe içerisine bırakılmış römorku çaldı, jandarma ekipleri çalışma başlattı.
Olay, Baskil ilçesi İmikusağı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Aydoğmuş tarla işlerinde kullandığı römorkunu evinin arka tarafında bulunan bahçesine bıraktı. Sabah bahçesine geldiğinde römorkunun olmadığını fark eden Aydoğmuş, durumu jandarmaya bildirdi.
Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, römork hırsızlarını yakalamak için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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