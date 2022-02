Yavru kediyle görüntüleri gülümsetmişti, her gün gidip kediyle vakit geçiriyor

Elazığ’da bir pet shop'a müşteri olarak giden Cemil Gökalp ile yavru kedinin sevimli halleri gülümsetmişti. Gökalp kediyi görmek için her gün pet shop'a gidiyor.

Elazığ’da bir pet shop'ta bulunan yavru bir kedi dükkanın ve müşterilerin maskotu oldu. Muhabbet kuşuna yem almak için iş yerine gelen Cemil Gökalp, yavru kediyi görünce kucağına alarak sevmeye başladı. Bunun üzerine sevimli kedi vatandaşın Elazığ yöresine ait 8 köşeli şapkası ile oynayarak başına çıktı. Gökalp ile yavru kedinin sevimli halleri gülümsetmişti. Gökalp artık kediyi görmek için her gün pet shop'a gidiyor.

8 sene önce pet shop'tan bir muhabbet kuşu aldığını belirten Cemil Gökalp, “Muhabbet kuşu şu an 8 yaşında ve çok muhteşem konuşuyor. Muhabbet kuşunu aldıktan sonra benim hayvanlara bakış açım yüzde yüz değil yüzde bin değişti. Bende orada hayvan sevgisi başladı. Buraya da sık sık gidip gelmeye başladım. Geçen geldiğimde kedileri gördüm, pet shop sahibine sorunca kedilerin yeni geldiğini söyledi. Getirdi biraz seveyim diye omuzuma aldım. Omzumdan yukarı çıktı, başımın üstünde durdu ve kulağımı tırmalamaya başladı. Acıtıyor ama ben bağıramıyorum. Kedidir oynasın dedim. Kediyle ufak bir muhabbetimiz oldu. Hayvan sevgisi başka bir şey. Hayvanı sevmeyen gerçekten insanı sevemez. Hayvanı tanıdıktan sonra derler ya ben bazı insanlardan soğudum gerçekten öyle. Hayvanların dili yok ağzı yok ona ne kadar sevgi ve ilgi gösterirsen o kadar karşılığını görüyorsun. Bu kedi beni buraya bağladı. Bugün de geldim. Hayvan sevgisi gerçekten başka bir şey” ifadelerini kullandı.

