Elazığ’da 'Eren Kış-26 Şehit Jandarma Yarbay Alim Yılmaz' Operasyonu başlatıldı

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Elazığ’da Eren Kış26 Şehit Jandarma Yarbay Alim Yılmaz Operasyonu'nun başlatıldığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Bölgede barınan teröristleri arabulyok et taktiğiyle etkisiz hale getirmek, eylem hazırlıklarını boşa çıkarmak ve bölgedeki huzur güven ortamını pekiştirmek maksadıyla, Elazığ'da, Eren KIŞ26 (ElazığKurşunlu) Şehit Jandarma Yarbay Alim Yılmaz Operasyonu başlatıldı. Operasyonda; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 870 personel 62 operasyonel tim görev alıyor. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Kış Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor” denildi.

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