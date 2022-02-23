Elazığ Belediyesi Voleybol, Adana yolcusu

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Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Lig 15. Grup’u ikinci olarak tamamlayan Elazığ Belediyesi Voleybol, grup maçlarına Adana’da çıkacak.

Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Lig 15. Grup’ta mücadele eden ve normal sezonu ikinci tamamlayarak playoff oynamaya hak kazanan Elazığ Belediyesi Voleybol’un grubu ve rakipleri netleşti. Adana’da playoff maçlarına çıkacak olan mavibeyazlılar, kura çekimi sonrası G Grubu’nda yer aldı. Elazığ Belediyesi Voleybol G Grubu’nda Bergama Belediyespor, Yeni Sincan ve Marmara Akademi takımlarıyla eşleşti. Adana Aski Atatürk Spor Salonu ve Yüreğir Spor Salonu’nun ev sahipliği yapacağı maçlar sonrası Elazığ ekibi grubunu ilk 2’de tamamlarsa Türkiye 1. Lig’e yükselme yarı final maçlarında mücadele edecek. Elazığ Belediyesi Voleybol ilk maçında 25 Şubat Cuma günü saat 12.00’de Bergama Belediyespor’la karşılaşacak.

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