TFF 3. Lig: Elazığspor: 0 - Başkent Gözgözler Akademi FK: 0

Korona bir ailenin kâbusu oldu: Şenay'dan da acı haber geldi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TFF 3. Lig 1. Grup 19. hafta erteleme maçında Elazığspor, sahasında karşılaştığı Başkent Gözgözler Akademi FK ile 00 berabere kaldı.



Stat: Doğukent

Hakemler: Metin Ateş xx, Turgut Evran xx, Cemal Can Çakır xx

Elazığspor: İbrahim Akdaş xx, Muhammed Düzgüner xx, Yiğitcan Erdoğan xx, Cihan Canpolat xx, Fırat Ergün xx, Salih Polatdemir xx (Muhammed Umut dk. 88 ?), Ahmet Ertuğrul Öztürk xx, Hasan Ekici x (Ertuğrul Güç dk. 41 x), İzzet Topatar xx (Görkem dk. 90 ?), Ahmet Ormanoğlu xx, Yusuf Ensar Poyrazlı xx

Başkent Gözgözler Akademi FK: Barış Başkan xx, Emirhan Kaşcıoğlu xx, Furkan Kopuz xx, Çağrı Gülcü xx (Asım dk. 90 ?), Talha Reşat Bulut xx (Erkam dk. 70 x), Tibet Öniz xx, Muhammed Şükrü Arslan xx, Burak Serez xx, Salih Seyis xx (Murat dk. 70), Hacı Ahmet Kerküş Albayrak x (Selahattin dk. 46 x), Cihat Karakuş xx

Sarı kartlar: Cihan, Salih (Elazığspor), Cihat, Muhammed Şükrü, Erkam, Emirhan (Başkent Gözgözler Akademi FK)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.