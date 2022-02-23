Elazığ’da iş yeri yangını

Korona bir ailenin kâbusu oldu: Şenay'dan da acı haber geldi

Elazığ’da bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülerek kontrol altına alındı.

Olay, merkeze bağlı Çarşı Mahallesinde bulunan Kapalı Çarşıda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çarşı içerisinde bulunan bir iş yerinde henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını gören esnaflar durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.