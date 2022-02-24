Öğrenciler minik dostları ile bir araya geldi

Elazığ Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi Rehabilitasyon Merkezi, öğrencileri ağırladı.

Sokak hayvanlarının aşılama, kısırlaştırma, küpeleme ve sağlık ihtiyaçlarının en iyi koşullarda karşılandığı Geçici Hayvan Bakımevi Rehabilitasyon Merkezi, konuklarını ağırlamaya devam ediyor. Merkezi ziyaret eden lise öğrencileri yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alarak, küçük can dostlarıyla yakından ilgilendi.

Elazığ Belediyesi tarafından sokak hayvanlarına yönelik sunulan hizmetten mutluluk duyduklarını belirten öğrencilerden Yunus Doğan, “Buraya dışarıda yaşayan sokak hayvanlarının bakımlarının ve tedavilerinin nasıl yapıldığını görmek amacıyla geldik. Hayvanları buraya alarak bakım ve tedavilerini yapan belediye personellerimize ve Elazığ Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları’na teşekkür ediyorum” dedi.

Çok güzel bir hizmet verildiğini dile getiren Ömer Bozkurt, “Elazığ Belediye’mizin yaptığı hayvan barınağını ziyarete geldik ve ziyaretimizden çok memnun kaldık. Belediyemiz sokakta tedaviye muhtaç hayvanları bu merkeze getirerek iyileştiriyor. Ayrıca hayvanları sahiplendirmeleri de çok güzel. Hayvan sahiplenmek isteyenlerin burayı gezmelerini tavsiye ederim. Burada çok güzel hayvanlar var” diye konuştu.

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