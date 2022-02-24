Vicdansız hırsız, fare gibi girdiği büfeden malzemelerle birlikte hayır kumbarasını da çaldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vicdansız hırsız, fare gibi girdiği büfeden malzemelerle birlikte hayır kumbarasını da çaldı

İHA

Vicdansız hırsız, fare gibi girdiği büfeden malzemelerle birlikte hayır kumbarasını da çaldı

Elazığ’da bir hırsız, girdiği büfeden 4 bin lira değerinde sigara ve hasta çocuk için toplanan para kumbarasını çalarak kayıplara karıştı.
Olay, Rızaiye Mahallesinde bulunan bir büfede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen bir hırsız, sabah saatlerine doğru büfenin camını kırarak içeri girdi. Büfe içerisinde 4 bin liraya yakın sigara ve SMA hastası için toplanan hayır kumbarasını da alarak ortadan kayboldu. Sabah büfeyi açmaya gelen Nevzat Çiçek, büfenin çekmecelerinin açık olduğunu görünce durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaptığı incelemelerin ardından kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.
Gece büfeye hırsızın girdiğini belirten büfe sahibinin oğlu Ali Ekber Çiçek, “Polis ekiplerine olayı söylediğimizde hemen geldi. Şüphelerimiz, gece burada yani pasajın içerisinde saklanmışlar, sonra gece herkes gittikten sonra bütün dükkanlarda kapandıktan sonra camı kırıp içeri girmiş. Bizim tahminiz küçük birinin olduğu çünkü büyük birisi buradan içeri giremez. İçeride sigaraları, belli bir miktar nakit para ve SMA hastası küçük bir kardeşimiz için topladığımız yardım kumbarasını çalmışlar. Büfede 3 bin 500 lira 4 bin lira arasında bir masraf çıktı. Hemen polis ekipleri geldi. Zaten karakola gidip şikayetimizi bildirdik. Ekiplerimiz zaten gereğini yapacaklar” ifadelerini kullandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattığı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Elazığspor’dan 2. kez adalet çağrısı
YEREL HABERLER Elazığspor’dan 2. kez adalet çağrısı
Öğrenciler minik dostları ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Öğrenciler minik dostları ile bir araya geldi
Elazığ’da yemleme çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Elazığ’da yemleme çalışmaları sürüyor
Elazığspor aşkı engel tanımıyor, maçı balkondan izlediler
YEREL HABERLER Elazığspor aşkı engel tanımıyor, maçı balkondan ...
Ekmeğini pirinç tanelerinden kazanıyor Pirinç tanelerine isim yazarak geçimini sağlıyor Sanata dönüşen pirinçler görenleri şaşırtıyor
YEREL HABERLER Ekmeğini pirinç tanelerinden kazanıyor Pirinç ...
Elazığ'daki eski muhtar cinayetinde 6 tutuklama
YEREL HABERLER Elazığ'daki eski muhtar cinayetinde 6 tutuklama
Hakemin verdiği kararlar taraftara saç baş yoldurdu
YEREL HABERLER Hakemin verdiği kararlar taraftara saç baş yoldurdu
Muhtarın cesedinin bulunmasıyla ilgili 6 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Muhtarın cesedinin bulunmasıyla ilgili 6 şüpheli ...
Elazığ’da iş yeri yangını
YEREL HABERLER Elazığ’da iş yeri yangını
Elazığ’da gerçeği aratmayan deprem ve yangın tatbikatı
YEREL HABERLER Elazığ’da gerçeği aratmayan deprem ve yangın ...
Elazığ'daki uyuşturucu operasyonunda tutuklama
YEREL HABERLER Elazığ'daki uyuşturucu operasyonunda tutuklama
TFF 3. Lig: Elazığspor: 0 - Başkent Gözgözler Akademi FK: 0
YEREL HABERLER TFF 3. Lig: Elazığspor: 0 - Başkent Gözgözler Akademi ...
Elazığ'da Oryantiring spor müsabakaları
YEREL HABERLER Elazığ'da Oryantiring spor müsabakaları
Elazığ'daki eski muhtar cinayetinde 12 şüpheli adliyede
YEREL HABERLER Elazığ'daki eski muhtar cinayetinde 12 şüpheli ...
Elazığ'da muhtarlara eğitim verildi
YEREL HABERLER Elazığ'da muhtarlara eğitim verildi
Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Elazığ’da balıkçılar ağa takılan dev turnalar karşısında şaşkına döndü
YEREL HABERLER Elazığ’da balıkçılar ağa takılan dev turnalar ...
Muhtarın cesedinin bulunmasıyla ilgili 12 şüpheli adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Muhtarın cesedinin bulunmasıyla ilgili 12 şüpheli ...
Elazığspor’dan adalet çağrısı
YEREL HABERLER Elazığspor’dan adalet çağrısı
Elazığ Belediyesi Voleybol, Adana yolcusu
YEREL HABERLER Elazığ Belediyesi Voleybol, Adana yolcusu
Elazığ’da 'Eren Kış-26 Şehit Jandarma Yarbay Alim Yılmaz' Operasyonu başlatıldı
YEREL HABERLER Elazığ’da 'Eren Kış-26 Şehit Jandarma Yarbay Alim ...
Park halindeyken alev alan araç kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Park halindeyken alev alan araç kullanılamaz hale ...
Yavru kediyle görüntüleri gülümsetmişti, her gün gidip kediyle vakit geçiriyor
YEREL HABERLER Yavru kediyle görüntüleri gülümsetmişti, her gün ...
Elazığ'da "Kadın ve Yaşam" fotoğraf yarışması düzenlenecek
YEREL HABERLER Elazığ'da "Kadın ve Yaşam" fotoğraf yarışması ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.