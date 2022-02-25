Su birikintisine giren otomobil takla attı: 3 yaralı

Miraç Kandilinde ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Elazığ’da su birikintisine giren otomobil takla attı. Kazada 3 kişi hafif yaralandı.

Kaza, Elazığ Güney Çevre Yolu Keklik Tepe üst geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.Y. idaresindeki 34 TY 9504 plakalı otomobil, yağmur sonrası oluşan su birikintisine girdi. Takla atan araçtaki 3 kişi hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılardan 2’sinin tedavisi ambulansta yapılırken, biri ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.

Yoldaki su birikintisinin boşaltılması için karayolları ekiplerinin çalışma başlattığı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.