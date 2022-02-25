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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İl Özel İdaresi sokak hayvanlarını unutmadı

İHA

İl Özel İdaresi sokak hayvanlarını unutmadı

Elazığ İl Özel İdaresi ekipleri, soğuk kış günlerinde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadı.
Elazığ İl Özel İdaresi ekipleri, köy köy gezerek iklim koşulları dolaylısıyla yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının, aç kalmaması için mama dağıtımına başladı. Sokak hayvanlarının beslenme ihtiyacını karşılamak amacıyla mama dağıtımı yapan ekipler, zorlu iklim şartlarında hayatta kalmaya çalışan sokak hayvanlarına karşı duyarlılıklarını gösterirken, hayvan sevgisine de dikkat çekti.
İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, “Aynı dünyayı paylaştığımız hayvanların zorlu bir yaşam mücadelesi verdiklerini biliyoruz. İnancımıza göre tüm canlıların yaşamı kutsaldır. İl Özel İdaresi olarak hayvan sevgisine dikkat çekmek ve onların beslenmesine katkıda bulunmak amacıyla Valimiz Dr. Ömer Toraman’ın talimatları doğrultusunda böyle bir girişimde bulunuyoruz. Bu kapsamda temin ettiğimiz kedi ve köpek mamalarını görev alanımızda bulunan kırsal alanlara bırakmaya başladık” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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